Иванович набросил на Семака полотенце во время чемпионского интервью

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» опубликовала видео с первым интервью главного тренера Сергея Семака после завоевания питерцами чемпионства.

Во время интервью защитник Бранислав Иванович набросил на специалиста полотенце. Остаток интервью Семак давал под полотенцем.

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал чемпионом России. В золотом матче победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.



Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).