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Иванович набросил на Семака полотенце во время чемпионского интервью

Иванович набросил на Семака полотенце во время чемпионского интервью
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» опубликовала видео с первым интервью главного тренера Сергея Семака после завоевания питерцами чемпионства.

Во время интервью защитник Бранислав Иванович набросил на специалиста полотенце. Остаток интервью Семак давал под полотенцем.

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал чемпионом России. В золотом матче победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.

Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

«Зенит» стал чемпионом России
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