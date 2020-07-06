Месси установил личный рекорд по голевым передачам в одном сезоне Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал автором двух результативных передач в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (в настоящее время идёт 63-я минута матча, счёт 3:1 в пользу каталонского клуба). Таким образом, количество ассистов аргентинца в текущем сезоне Ла Лиги достигло 19 — это новый рекорд Лионеля.



С 19-ю ассистами Месси является лидером чемпионата Испании по данному показателю. Кроме того, аргентинец возглавляет и гонку бомбардиров — на его счету 22 гола (второй — нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема с 17-ю забитыми мячами).



В турнирной таблице Примеры «Барселона» идёт второй, отставая от «Реала» на семь очков. В случае победы над «Вильярреалом» каталонский клуб приблизится к мадридскому гранду на расстояние четырёх очков.