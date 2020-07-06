Сергей Семак — первый многократный чемпион России как футболист и как тренер

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак стал первым многократным чемпионом России как футболист и как тренер.

Благодаря победе «Зенита» над «Краснодаром» (4:2) в матче 26-го тура РПЛ Семак стал 7-кратным чемпионом России. Он дважды выигрывал золотые медали чемпионата России в качестве тренера «Зенита». В бытность игроком Семак становился чемпионом пять раз: дважды – с «Рубином» (2008, 2009) и «Зенитом» (2010, 2011/12), а также один раз – с ЦСКА (2003).

«Зенит» защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).



«Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Прежде клуб становился чемпионом России в 2007 году, 2010-м, в сезонах 2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019. Также «Зенит» в 1984 году в единственный раз становился чемпионом СССР. В Европе петербуржцы выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также в активе клуба три выигранных Кубка России, один — Кубок СССР. «Зенит» четырежды выигрывал Суперкубок России и однажды — Суперкубок СССР.