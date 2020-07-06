«Наполи» обыграл «Рому», несмотря на гол Мхитаряна

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Наполи» переиграл «Рому». Встреча проходила на стадионе «Сан Паоло» в Неаполе и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 55-й минуте встречи счёт открыл Хосе Кальехон. Спустя 5 минут Генрих Мхитарян по центру прошел до чужой штрафной и точным ударом низом отправил мяч в угол ворот. Победный гол на 82-й минуте матча забил Лоренцо Инсинье.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Ему помогали Стефано Алассио и Альберто Тегони. Резервный арбитр — Джанлука Манганьелло.



В первом круге турнира команды встречались 2 ноября 2019 года в матче 11-го тура. Встреча завершилась победой римлян со счётом 2:1.



«Рома», в 30 матчах набрав 48 очков, занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Наполи» (48) поднялся на шестое место. Лидером соревнований является туринский «Ювентус» (75).