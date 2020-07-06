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«Наполи» обыграл «Рому», несмотря на гол Мхитаряна

«Наполи» обыграл «Рому», несмотря на гол Мхитаряна
Футбол / Италия 0

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Наполи» переиграл «Рому». Встреча проходила на стадионе «Сан Паоло» в Неаполе и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 55-й минуте встречи счёт открыл Хосе Кальехон. Спустя 5 минут Генрих Мхитарян по центру прошел до чужой штрафной и точным ударом низом отправил мяч в угол ворот. Победный гол на 82-й минуте матча забил Лоренцо Инсинье.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Ему помогали Стефано Алассио и Альберто Тегони. Резервный арбитр — Джанлука Манганьелло.

В первом круге турнира команды встречались 2 ноября 2019 года в матче 11-го тура. Встреча завершилась победой римлян со счётом 2:1.

«Рома», в 30 матчах набрав 48 очков, занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Наполи» (48) поднялся на шестое место. Лидером соревнований является туринский «Ювентус» (75).

Италия - Серия А. 30-й тур
05 июля 2020, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Рома
Рим
1:0 Кальехон – 55'   1:1 Мхитарян – 60'   2:1 Инсинье – 82'
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