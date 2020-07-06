«Барселона» разгромила «Вильярреал». Месси отдал две голевые передачи

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» уступил «Барселоне» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Обслуживал матч арбитр Карлос Дель Серро Гранде, ассистировали ему Хуан Юсте Хименес и Абрахам Альварес Кантон.

Счёт был открыт в начале матча — на 3-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Вильярреала» Пау Торрес. Хозяева отыгрались на 14-й минуте, отличился Жерар Морено. Вскоре «Барселону» вывел вперёд Луис Суарес, которому ассистировал Лионель Месси. В концовке тайма преимущество каталонского клуба увеличил Антуан Гризманн с передачи Месси. На 71-й минуте Месси забил гол, но он был отменён с помощью VAR. В концовке встречи счёт до крупного довёл Ансу Фати с паса Жорди Альбы.

«Барселона», набрав 73 очка, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (54) — на 5-м месте.