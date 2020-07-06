Семак — о матче с «Краснодаром»: в первом тайме сыграли ниже наших возможностей

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные обыграли «Краснодар» — 4:2. Благодаря этой победе питерский клуб за четыре тура до окончания чемпионата оформил второе подряд чемпионство.



«Решающий момент — это пенальти, отраженный Андреем Лунёвым, это был важный психологический момент. Что касается игры, в первом тайме мы играли ниже наших возможностей. Несмотря на то что забили два гола, выглядели неважно. Во второй половине внесли коррективы и провели хороший тайм, забили ещё и в целом контролировали ход игры.



Замена Оздоева связана с плохим самочувствием Магомеда. Мы играли в жару — для кого-то такие погодные условия привычны, для кого-то — нет. Он проделывает огромный объём работы на поле, он очень полезный игрок, но мне показалось, что Магомед подустал. У нас были плановые замены, и замену Оздоева так же можно назвать плановой, мы собирались сделать её после первого тайма или чуть позже. Эта перестановка оправдала себя, Жирков сыграл сегодня блестяще, хорошо действовал и Дуглас Сантос.



Что касается состава, будем анализировать состояние наших игроков. Ротация будет, решение в этом плане примем в ближайшие дни", — цитирует Семака официальный сайт клуба.



Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).