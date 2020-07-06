«У Питера слишком большой ресурс. Жаль, что Москва отстаёт». Мостовой – о золоте «Зенита»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал завоевание питерским клубом золотых медалей Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/2020.

«Чемпионство «Зенита» – самое прогнозируемое. Мы говорили об этом и в начале чемпионата, и в середине, и после пандемии. Я даже два тура назад говорил, что даже если бы они потеряли очки с «Тамбовом» или проиграли «Краснодару» – всё равно бы выиграли чемпионат.



Финансовые ресурсы «Зенита» позволяют взять и купить Азмуна, Малкома, ещё кого-то. А идёт какая-то команда на восьмом месте, тренеру нужны 3-4 игрока, а президент отвечает: «не могу, денег нет». А «Зенит» вот может. А у них ещё в «Сочи» человек девять играют…



В Москве четыре команды в РПЛ, в Питере одна. В какой-то мере не совсем приятно, что московские клубы теперь не на первых ролях. Почему так выходят? Слишком большой ресурс у Питера. Да и нет в «Зените» слова «нельзя». У них нет проблемы, если кто-то травмы получит. Ерохин был незаменим, а теперь Кузяев играет и всё хорошо. Жаль, что Москва отстаёт», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.