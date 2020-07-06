В Санкт-Петербурге происходит масштабная акция, посвящённая седьмой победе сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге. Об этом информирует официальное сообщество «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте».
«Флагшток установлен на берегу Финского залива в западной части Крестовского острова, неподалеку от «Лахта-Центра», самого высокого здания Европы.
Флагшток является частью одного из проектов программы развития «Газпром Арены», в который также входит центр водных видов спорта. Центр будет введен в эксплуатацию весной 2021 года.
На сегодняшний день петербургский флагшток является рекордсменом в России и Европе. Его высота достигает 105 метров и позволяет поднимать флаг размером 20х30 метров. Высота флагштока выбрана не случайно — она соответствует длине футбольного поля стадиона и высоте пилонов «Газпром Арены».
Сегодня стадион и башня «Лахта-Центра» также окрасились в сине-бело-голубой и золотой в честь победы «Зенита», — информирует пресс-служба.
Флаг в сине-бело-голубых цветах «Зенита» поднят на самом высоком флагштоке Европы!
Фото: Официальная группа «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте».
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