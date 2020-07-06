Хосеп Гвардиола впервые в карьере уступил в 3 подряд выездных матчах чемпионата

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы в матче 33-го тура чемпионата Англии уступил на выезде «Саутгемптону». Это поражение стало знаковым в карьере главного тренера «горожан», информирует Gracenote в «Твиттере».

Для 49-летнего испанского специалиста это поражение стало 3-м кряду. Такого с ним не случалось ни разу на протяжении всей его тренерской карьеры, то есть, проведя 201 выездную встречу, являясь главным тренером «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити», его серия поражений на выезде никогда не достигала отметки в 3 матча.

«Манчестер Сити», набрав 66 очков в 33 турах английской Премьер-лиги, идёт на 2-м месте. Первое место занимает «Ливерпуль» (89), который уже стал чемпионом.