Юрий Газинский: ответственность за поражение от «Зенита» хочу взять на себя

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский принёс извинения болельщикам за допущенную результативную ошибку в матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:4), а также взял на себя вину за поражение.
«Я бы хотел извиниться перед командой и болельщиками, быстрый гол забитый в наши ворота не входил в планы, но виной стала моя ошибка! Ответственность за поражение хочу взять на себя! Не хотелось бы искать оправданий, скажу одно, сделаю всё, чтобы исправить ситуацию!», — написал Газинский в «Инстаграме».
На 5-й минуте встречи «Краснодар» — «Зенит», иранский форвард питерского клуба Сердар Азмун отличился после ошибки Юрия Газинского. Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов сделал передачу на своего партнёра Газинского — Юрий потерял мяч возле штрафной, а иранец выскочил один на один и пробил точно в угол.
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