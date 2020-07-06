Быстров – о чемпионстве «Зенита»: одни играют красиво, а вторые завоёвывают титулы

Экс-полузащитник питерского «Зенита» Владимир Быстров выразил мнение о досрочной победе сине-бело-голубых в чемпионате России.

«Одни играют красиво, а вторые завоёвывают титулы», – сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».

Напомним, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. Тем самым клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).