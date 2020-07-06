Сергей Семак – о чемпионстве «Зенита»: я и дедушкой стал, и команда подарок сделала

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал досрочную победу сине-бело-голубых в чемпионате России.

«У меня сегодня джекпот. Я и дедушкой стал, и команда подарок сделала нам всем — болельщикам, городу. Второе чемпионство подряд, они заслужили это — это дорогого стоит. Это прекрасный труд, они лучшие в России. Поздравляю всех», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На «Чемпионате» доступно видео, как болельщики «Зенита» ждут прибытия команды.

Напомним, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. Тем самым клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).