Чемпионский танец Малкома и совместные кричалки. Болельщики «Зенита» встретили команду

Болельщики «Зенита» встретили команду в Санкт-Петербурге по прилёте из Краснодара после матча 26-го тура чемпионата России с одноимённой командой.

Видео, как фанаты «Зенита» ждут прилёта команды, доступно на «Чемпионате».

Видео реакции болельщиков на объявление о прилёте команды доступно на «Чемпионате».

Видео слэма фанатов «Зенита» в ожидании выхода игроков доступно на «Чемпионате».

Видео встречи игроков болельщиками «Зенита» доступно на «Чемпионате».

Видео, как игроки «Зенита» исполняют кричалки совместно с болельщиками, доступно на «Чемпионате».

Видео чемпионского танца Малкома доступно на «Чемпионате».

Напомним, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. Тем самым клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).