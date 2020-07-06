Сергей Семак: во время пандемии никто не уезжал, ждали возобновления, как оказалось не зря

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что игроки сине-бело-голубых заслуженно стали чемпионами России и подчёркивает, что весенний отрезок команда провела блестяще.

«Ребята заслуженно стали чемпионами. Старались, работали каждый день. Во время пандемии никто никуда не уезжал, все ждали возобновления, как оказалось не зря. Мы хотели быть готовыми к продолжению и провели отрезок блестяще. Матчи складываются по-разному, счёт с ЦСКА и «Краснодаром», возможно, не отражает всей игры, но три очка и там, и там мы набрали заслуженно. Не акцентировал внимание на том, что стал дедушкой. В команде поздравляли, но главный подарок они сделали во время матча, показав прекрасную игру, особенно во втором тайме. Мотивация всегда одна — побеждать в каждом матче. Будем проводить ротацию, продолжать радовать болельщиков. Спасибо всем, кто за нас переживал», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Видео, как игроки «Зенита» празднуют чемпионство с болельщиками, доступно на «Чемпионате».

Напомним, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. Тем самым клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).