Малком: очень рад, что оказался в «Зените». Мы вписали ещё одну страничку в историю клуба

Бразильский нападающий «Зенита» Малком поделился эмоциями после досрочной победы сине-бело-голубых в чемпионате России.

«Благодарен за поздравления! Очень рад за себя, за команду! С первого дня как я в команде было видно, как она нацелена на победу. Но это ещё не всё! У нас есть задача выиграть и второй титул — Кубок России! А вообще я очень рад, что оказался в этой команде!

Песни и пляски в автобусе к самолёту в Краснодаре? Ахахаха! Это было просто сумасшествие! Мы заслужили всё это, эту победу! Мы работали каждый день! И вписали ещё одну страничку в историю «Зенита». Надеюсь, далеко не последнюю!», — приводит слова Малкома «Матч-ТВ».

Напомним, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. Тем самым клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

23-летний нападающий принял участие в 10 матчах за «Зенит», в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Летом 2019 года его переход сине-бело-голубым обошёлся в € 40 млн.