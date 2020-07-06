УЕФА отреагировал на чемпионство «Зенита» в РПЛ

В УЕФА прокомментировали досрочное чемпионство «Зенита» в чемпионате России.
«Увидимся в Лиге чемпионов», — написано в «твиттере» УЕФА.
«Зенит» обеспечил себе участие на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Своих соперников «Зенит» узнает 1 октября 2020 года на жеребьевке в Афинах.
К 6 июля право сыграть на групповом этапе обеспечили себе мадридский «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Бавария», дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг», менхенгладбахская «Боруссия», «ПСЖ», «Марсель», «Брюгге» и «Шахтёр».
Напомним, в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. Тем самым клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).
- 6 июля 2020
-
06:20
-
05:57
-
05:46
-
05:24
-
04:50
-
04:19
-
04:12
-
03:55
-
03:47
-
03:16
-
03:04
-
02:42
-
02:32
-
02:16
-
01:57
-
01:43
-
01:29
-
01:25
-
01:23
-
01:15
-
00:57
-
00:53
-
00:41
-
00:41
-
00:40
-
00:31
-
00:20
-
00:20
-
00:19
-
00:10
-
00:06
-
00:01
- 5 июля 2020
-
23:56
-
23:50
-
23:49