УЕФА отреагировал на чемпионство «Зенита» в РПЛ

В УЕФА прокомментировали досрочное чемпионство «Зенита» в чемпионате России.

«Увидимся в Лиге чемпионов», — написано в «твиттере» УЕФА.

«Зенит» обеспечил себе участие на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Своих соперников «Зенит» узнает 1 октября 2020 года на жеребьевке в Афинах.

К 6 июля право сыграть на групповом этапе обеспечили себе мадридский «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Бавария», дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг», менхенгладбахская «Боруссия», «ПСЖ», «Марсель», «Брюгге» и «Шахтёр».

Напомним, в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. Тем самым клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).