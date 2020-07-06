«VAR благоволит одной команде». Президент «Барселоны» намекнул на помощь судей «Реалу»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу раскритиковал работу системы VAR.
«Я смотрел за матчем «Реала» и «Атлетика» почти до второго тайма. Мне плохо. Потому что у нас лучшая лига в мире, а VAR после коронавируса несправедлива. Это изменило некоторые результаты и всегда помогает одной и той же команде», — приводит слова Бартомеу Goal.
«Реал» обыграл «Атлетико» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Единственный гол был забит в середине второго тайма, на 73-й минуте. Его автором стал капитан гостей защитник Серхио Рамос, реализовавший пенальти. На 76-й минуте встречи Рауль Гарсия упал в штрафной гостей, но на его падение судья никак не отреагировал.
На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав 77 очков. «Барселона» занимает второе место, записав в свой актив 73 очка.
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