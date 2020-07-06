«Арсенал» потроллил «Тоттенхэм» за поражение в матче с «Шеффилдом». Моуринью ответил

Лондонский «Арсенал» потроллил «Тоттенхэм» после поражения команды в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (1:3).
«Арсенал» в «Фейсбуке» опубликовал пост с обзором победы в матче Кубка Англии с «Шеффилдом» (2:1), которую они добыли за несколько дней по поражения «Тоттенхэма».
«Нелегко победить Шеффилд Юнайтед на Брэмелл Лэйн. Вот напоминание о том, как это делается», — написал «Арсенал».
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отреагировал на этот пост следующим образом:
«Они наслаждаются проблемами других людей только тогда, когда сами тоже в беде. Им особо нечего праздновать, поэтому они должны использовать любую возможность, чтобы сделать это. Они находятся в очень похожей ситуации с нами в таблице. Мне не нравится связывать клуб с такими постами, потому что, вероятно, человек, который это сделал, сделал это сам. Я не верю, что это был Микель Артета. Вероятно, это был какой-то парень, который работал дома в течение трех месяцев. Нет проблем, дома мы их будем ждать!» — приводит слова Моуринью Daily Mail.
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