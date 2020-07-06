Луис Суарес вышел на третье место в списке бомбардиров «Барселоны» за всю историю

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» уступил «Барселоне» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». В составе победителей отличились Антуан Гризманн, Луис Суарес, Ансу Фати и ещё один мяч в свои ворота забил защитник «Вильярреала» Пау Торрес.
По итогам матча Суарес вышел на третье место в списке бомбардиров «Барселоны» за всю историю, сообщается в «твиттере» Gracenote Live. Он сравнялся по числу голов с Ласло Кубалой. У обоих по 194 гола. Второе место в списке лучших бомбардиров занимает Сезар Родригес, который забил 232 гола. Возглавляет рейтинг Лионель Месси (630).
«Барселона», набрав 73 очка, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (54) — на 5-м месте. Возглавляет турнирную таблицу «Реал» (77).
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