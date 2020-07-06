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Жерар Пике: нам не нравится отставать в турнирной таблице, но мы будем бороться

Жерар Пике: нам не нравится отставать в турнирной таблице, но мы будем бороться
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы в матче с «Вильярреалом» (4:1) в рамках чемпионата Испании сообщил, что каталонский клуб намерен бороться за чемпионство до конца.

«Нам не нравится отставать в турнирной таблице, но мы будем бороться, чтобы изменить ситуацию, зная, насколько это сложно. Мы будем бороться до конца. Я уверен, что соперники будут смотреть наш матч, и будут подготовлены. Мы уже долгое время играем с одной схемой и тренер ищет новые решения». – приводит слова Пике Marca.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав 77 очков. «Барселона» занимает второе место, записав в свой актив 73 очка. В следующем туре «Барселона» встретится с «Эспаньолом». Игра пройдёт 8 июля.

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