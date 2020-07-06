«Зенит» стал чемпионом РПЛ, Квят отказался преклонять колено. Главные новости к утру

«Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ, президент «Барселоны» критикует VAR, Ласицкене может покинуть сборную России и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Зенит» стал чемпионом России.

2. Источник: мужская ДНК в одной из допинг-проб Ольги Зайцевой принадлежит её мужу.

3. Лионель Месси не хочет покидать «Барселону», но он недоволен президентом клуба.

4. Умар Нурмагомедов отказался от выступления на «Бойцовском острове».

5. На колено не встали шесть гонщиков Формулы-1. Среди них Квят и Райкконен.

6. «Локомотив» поборется за Манджукича с клубами из Италии и Турции.

7. «VAR благоволит одной команде». Президент «Барселоны» намекнул на помощь судей «Реалу».

8. Эксперты Spiegel подтвердили, что подпись Родченкова под показаниями в МОК поддельная.

9. Мария Ласицкене допустила уход из сборной России в связи с ситуацией вокруг ВФЛА.