«Алавес» сменил главного тренера. У команды пять поражений подряд с общим счётом 2:12

«Алавес» на своём официальном сайте объявил об изменениях на посту наставника команды и в тренерском штабе.



Асьер Гаритано, возглавлявший коллектив с прошлого года, был отправлен в отставку вследствие неудовлетворительных результатов. Вместе с ним клуб покинули и его помощники.



Новым главным тренером «Алавеса» стал Хуан Рамос Муньис, с прошлого года находившийся без работы. Ранее он возглавлял «Малагу», «Леванте» и другие клубы, а с 2010 по 2014 год был ассистентом в «Днепре».



«Алавес» в настоящее время занимает 15-е место в турнирной таблице испанской Примеры. В 34 турах команда набрала 35 очков и находится в 6 очках от зоны вылета. При этом в пяти последних матчах чемпионата коллектив потерпел пять поражений с общим счётом 2:12. Всего после возобновления сезона «Алавес» сыграл в первенстве семь встреч и победил лишь однажды.