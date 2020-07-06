«Алавес» сменил главного тренера. У команды пять поражений подряд с общим счётом 2:12

«Алавес» на своём официальном сайте объявил об изменениях на посту наставника команды и в тренерском штабе.
Асьер Гаритано, возглавлявший коллектив с прошлого года, был отправлен в отставку вследствие неудовлетворительных результатов. Вместе с ним клуб покинули и его помощники.
Новым главным тренером «Алавеса» стал Хуан Рамос Муньис, с прошлого года находившийся без работы. Ранее он возглавлял «Малагу», «Леванте» и другие клубы, а с 2010 по 2014 год был ассистентом в «Днепре».
«Алавес» в настоящее время занимает 15-е место в турнирной таблице испанской Примеры. В 34 турах команда набрала 35 очков и находится в 6 очках от зоны вылета. При этом в пяти последних матчах чемпионата коллектив потерпел пять поражений с общим счётом 2:12. Всего после возобновления сезона «Алавес» сыграл в первенстве семь встреч и победил лишь однажды.
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