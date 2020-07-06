Александр Мостовой открыл свою детскую академию футбола
Один из лучших футболистов в истории сборных СНГ и России Александр Мостовой открывает набор в свою футбольную академию детей от 7 до 17 лет.
Первые сборы стартуют 21 июля 2020 года. Каждый поток включает в себя 9 дней проживания, тренировок, обучения на территории эко-отеля «Пересвет».
Футбольная детская Академия имени Александра Мостового предоставляет возможность стать игроком европейского уровня: тренеры с лицензией УЕФА два раза в день будут обучать по высоким стандартам.
Обучение включает в себя:
- две тренировки: утром и вечером,
- полную экипировку,
- четырёхразовое питание,
- проживание в двухместном номере,
- посещение бассейна,
- осмотр врача,
- сертификат по итогам обучения,
- участие в финальной демоигре.
Все подробности и условия — на http://mostovoy.academy/
Видео можно посмотреть на канале Академии Александра Мостового в YouTube.
«У Питера слишком большой ресурс. Жаль, что Москва отстаёт». Мостовой – о золоте «Зенита»
- 6 июля 2020
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