Александр Мостовой открыл свою детскую академию футбола

Один из лучших футболистов в истории сборных СНГ и России Александр Мостовой открывает набор в свою футбольную академию детей от 7 до 17 лет.

Первые сборы стартуют 21 июля 2020 года. Каждый поток включает в себя 9 дней проживания, тренировок, обучения на территории эко-отеля «Пересвет».

Футбольная детская Академия имени Александра Мостового предоставляет возможность стать игроком европейского уровня: тренеры с лицензией УЕФА два раза в день будут обучать по высоким стандартам.

Обучение включает в себя:

две тренировки: утром и вечером,

полную экипировку,

четырёхразовое питание,

проживание в двухместном номере,

посещение бассейна,

осмотр врача,

сертификат по итогам обучения,

участие в финальной демоигре.

Все подробности и условия — на http://mostovoy.academy/

Видео можно посмотреть на канале Академии Александра Мостового в YouTube.