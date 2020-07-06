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Александр Мостовой открыл свою детскую академию футбола

Александр Мостовой открыл свою детскую академию футбола
Футбол 0

Один из лучших футболистов в истории сборных СНГ и России Александр Мостовой открывает набор в свою футбольную академию детей от 7 до 17 лет.

Первые сборы стартуют 21 июля 2020 года. Каждый поток включает в себя 9 дней проживания, тренировок, обучения на территории эко-отеля «Пересвет».

Футбольная детская Академия имени Александра Мостового предоставляет возможность стать игроком европейского уровня: тренеры с лицензией УЕФА два раза в день будут обучать по высоким стандартам.

Обучение включает в себя:

  • две тренировки: утром и вечером,
  • полную экипировку,
  • четырёхразовое питание,
  • проживание в двухместном номере,
  • посещение бассейна,
  • осмотр врача,
  • сертификат по итогам обучения,
  • участие в финальной демоигре.

Все подробности и условия — на http://mostovoy.academy/

Видео можно посмотреть на канале Академии Александра Мостового в YouTube.

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