Александр Кержаков: с каждым сезоном на шаг ближе ко второй звезде! «Зенит» — чемпион!

Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков отреагировал на досрочную победу сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге.



«С каждым сезоном на шаг ближе ко второй звезде! «Зенит» — чемпион!» — написал Кержаков в своём «инстаграме».



В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).



Кержаков защищал цвета «Зенита» с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 год. С клубом он трижды становился чемпионом России.

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