«Остались довольны почти все». Жена Тарасова сводила дочерей на матч «Рубина»

Анастасия Костенко, супруга полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, в своём «инстаграме» рассказала о походе на матч с двумя маленькими дочерьми.
Накануне, 5 июля, казанская команда на своём поле одолела «Оренбург» во встрече 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Тарасов вышел на замену на 83-й минуте, дебютировав за клуб.
«Милаша впервые побывала на футболе. Я просто умерла от счастья, когда она увидела нашего Диму, когда он вышел на поле, захлопала в ладоши и с восхищением всех поставила в известность, что «папа там!».
Столько новых друзей появилось у неё, и все почти ровесники. Настоящий детский садик. Так что все остались довольны. Почти все. Думаю, что охранники, стоявшие внизу и бесконечно перебрасывающие нам обратно игрушки, мысленно пожелали нам в следующий раз оставить детей дома», — написала Анастасия.
- 6 июля 2020
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