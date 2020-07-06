«Остались довольны почти все». Жена Тарасова сводила дочерей на матч «Рубина»

Анастасия Костенко, супруга полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, в своём «инстаграме» рассказала о походе на матч с двумя маленькими дочерьми.



Накануне, 5 июля, казанская команда на своём поле одолела «Оренбург» во встрече 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Тарасов вышел на замену на 83-й минуте, дебютировав за клуб.



«Милаша впервые побывала на футболе. Я просто умерла от счастья, когда она увидела нашего Диму, когда он вышел на поле, захлопала в ладоши и с восхищением всех поставила в известность, что «папа там!».



Столько новых друзей появилось у неё, и все почти ровесники. Настоящий детский садик. Так что все остались довольны. Почти все. Думаю, что охранники, стоявшие внизу и бесконечно перебрасывающие нам обратно игрушки, мысленно пожелали нам в следующий раз оставить детей дома», — написала Анастасия.

Тарасов: если бы 75 лет назад у страны была такая мощь, посмели бы на нас напасть?