Милевский и ещё 10 игроков брестского «Динамо» заразились COVID-19. Трое из них в больнице

В брестском «Динамо» была обнаружена вспышка коронавируса, сообщает by.tribuna.com.



По информации источника, в клубе было выявлено 16 заражённых коронавирусом, 11 из которых футболисты. Инфицированными оказались защитники Евгений Хачериди, Максим Витус и Кирилл Печенин, полузащитник Сергей Кривец, нападающие Всеволод Садовский, Артём Милевский, Михаил Гордейчук и Денис Лаптев, а также вратарь Сергей Игнатович и хавбеки Роман Юзепчук и Александр Нойок. Последние трое находятся в больнице.



Отмечается, что тестирование в «Динамо» было проведено уже после матча 16-го тура Высшей лиги Беларуси со «Смолевичами» (3:3), который состоялся 3 июля. Милевский, Витус и Кривец провели на поле все 90 минут.



О вспышке в брестском клубе стало известно ещё до матча со «Смолевичами», однако Белорусская федерация футбола отказала динамовцам в переносе встречи.

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