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Пересмотр приговора Мамаеву и Кокорину перенесён на 31 июля

Пересмотр приговора Мамаеву и Кокорину перенесён н
Пересмотр приговора Мамаеву и Кокорину перенесён на 31 июля
Футбол / РПЛ 0

Игорь Бушманов, адвокат хавбека «Ростова» Павла Мамаева, сообщил о переносе заседания, на котором будет пересмотрен приговор его подзащитному, нападающему «Сочи» Александру Кокорину, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.

«Разбирательство отложили на 31 июля. Резервный день — 3 августа. Уже по окончании чемпионата и с явкой всех фигурантов. Сегодня был Кокорин-младший, мы представили ряд документов, обосновывающих невозможность заседания. Готовимся к слушанию на 31 июля. Думаю, за пару заданий дело рассмотрят по существу», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, осенью 2018 года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, за что были осуждены на полтора года. В драках пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин.

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