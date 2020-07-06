Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Футболисты «Тамбова» получили двойные премиальные за победу над «Спартаком»

Футболисты «Тамбова» получили двойные премиальные за победу над «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что команда будет вознаграждена за победу в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2).

«Я в раздевалку не смог зайти после матча. Перед игрой был в «чистой» зоне, но сам матч смотрел с трибуны, поэтому не имел права возвращаться. Пришлось звонить и объявить команде двойные премиальные по телефону. Попросил через тренера передать объявление, потому что они это заслужили своей игрой.

Очень редко такое бывает. Настолько редко, что в этом сезоне это первый раз. Я перед «Зенитом» сказал, хотел ребят взбодрить, пообещал двойные премиальные за хороший результат. Но мы проиграли. Теперь принципиально не стал перед игрой ничего объявлять. Но за такую игру, которая была в субботу, грех было бы ребят не премировать. Парни вытащили матч чисто на характере, не на мастерстве», — цитирует Худякова «Р-Спорт».

Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» нельзя было засчитывать
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020