Сульшер: у Гринвуда есть качества, которых нет у многих. Он мог бы играть в сборной

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о нападающем команды Мэйсоне Гринвуде.

«Когда выступаешь за «Манчестер Юнайтед», мне кажется, это достаточно хороший и сложный тест. Если можешь потянуть уровень «Юнайтед», можешь играть за любую команду. У Мэйсона есть качества, которых нет у многих.

Он мог бы выступать за национальную команду Англии или сборную U21, я не против. Гринвуд хорошо играет у нас. Здорово, что он является игроком «Манчестер Юнайтед».

Мэйсон отлично завершает атаки, поэтому он всегда будет забивать голы. Он скромный парень, который хочет учиться. Он слушает и усердно работает. Гринвуд — один из лучших, если не лучший финишер, с которым я работал или которого видел. Он очень спокойный», — приводит слова Сульшера Sky Sports.