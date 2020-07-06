У Виктора Гончаренко скоропостижно скончалась мать

У главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко ушла из жизни мать. Об этом сообщила пресс-служба клуба в «Твиттере».
«Руководство и коллектив клуба, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Гончаренко. Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье», — говорится в сообщении «армейцев».
Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. После 26 туров команда, набрав 43 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны Лиги чемпионов на 2 очка. 8 июля московский коллектив сыграет на выезде с «Оренбургом».
До назначения на пост главного тренера «армейцев» специалист работал в штабе команды, а также возглавлял «Уфу», «Урал», «Кубань» и БАТЭ.
- 6 июля 2020
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