У Виктора Гончаренко скоропостижно скончалась мать

У главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко ушла из жизни мать. Об этом сообщила пресс-служба клуба в «Твиттере».



«Руководство и коллектив клуба, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Гончаренко. Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье», — говорится в сообщении «армейцев».



Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. После 26 туров команда, набрав 43 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны Лиги чемпионов на 2 очка. 8 июля московский коллектив сыграет на выезде с «Оренбургом».



До назначения на пост главного тренера «армейцев» специалист работал в штабе команды, а также возглавлял «Уфу», «Урал», «Кубань» и БАТЭ.