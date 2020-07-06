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Роман Ротенберг: поздравляю «Зенит» с титулом. Петербургский клуб по праву сильнейший!

Роман Ротенберг: поздравляю «Зенит» с титулом. Петербургский клуб по праву сильнейший!
Футбол / РПЛ 0

Вице-президент хоккейного СКА Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионского титула Российской Премьер-Лиги.

«Поздравляю ФК «Зенит» с седьмым титулом чемпиона страны, сегодня петербургский клуб по праву сильнейший! Поздравляю руководство, тренеров, игроков, всех сотрудников клуба. Сейчас — отлично отпраздновать, а затем — достойно представить Россию в Лиге чемпионов! «Зенит» — чемпион!» — написал Ротенберг на своей странице в «Инстаграме».

«Зенит» досрочно стал чемпионом российского первенства, обыграв в выездной встрече 26-го тура «Краснодар» (4:2). За четыре матча до завершения сезона-2019/2020 команда Сергея Семака на 13 очков опережает московский «Локомотив», который занимает второе место.

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