Момент удара молнии в 16-летнего вратаря из ПФЛ попал на видео

В Сети появилось видео инцидента с вратарём «Знамени Труда» Ивана Заборовского, который произошёл на недавней тренировке команды.



В ходе занятий 16-летний футболист занимался отдельно от партнёров. Иван собирался пробить по мячу, подбежал к нему, и в этот момент в него ударила молния. Голкипер упал на газон, после чего одноклубники побежали в его сторону. Экстренную помощь Заборовскому оказал тренер. Впоследствии игрока госпитализировали.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сезон-2019/2020 в третьем по силе дивизионе России, как и практически все соревнования в мире, изначально был приостановлен весной из-за пандемии коронавируса. Впоследствии исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение завершить турнир досрочно.



На момент приостановки сезона «Знамя Труда», набрав 15 очков в 17 турах, занимало 11-е место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Запад».