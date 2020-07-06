Вячеслав Малафеев: чемпионство «Зенита» — заслуга не только питерцев, но и соперников

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о чемпионстве сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге.

«Стать чемпионом за четыре тура до конца — показатель нескольких моментов. Запас прочности «Зенита», во-первых. Эта победа — заслуга не только питерцев, но и соперников, которые не оказали достойного сопротивления. На этот момент питерский клуб сильнее всех. Они сейчас сильнейшая команда России, хоть и с оговорками, которые касаются отсутствия искромётного и красивого футбола.

Но «Зенит» играет чётко на результат. Сергей Богданович сделал упор на это, а не на то, чтобы найти баланс между красивой игрой и достижением результата. «Зенит» выигрывает либо слишком очевидно с равными соперниками, либо набирает очки тогда, когда другие их теряют.

Если брать верхнюю часть таблицы, то «Краснодар» больше остальных заслуживает права попасть в Лигу чемпионов. Что касается бронзовых медалей, хотелось бы, чтобы это было «Ростов». Они играют симпатично и привлекательно. У ЦСКА много травмированных, «Локомотив» кидает от одного тренера к другому. «Зенит» заслужил чемпионство, несмотря на не очень высокую конкуренцию в чемпионате», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.