Алексей Игонин: глупо говорить, что «Зенит» стал чемпионом только из-за денег «Газпрома»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о чемпионстве сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге. Клуб из Санкт-Петербурга завоевал титул в выездном матче 26-го тура с «Краснодаром» (4:2).

«Сама игра интересная для зрителя, но количество ошибок вызывает много вопросов. В итоге же благоприятный результат, думаю, главный тренер вообще откажется от разбора матча. Пока, на мой взгляд, надо ставить задачу — выход из группы Лиги чемпионов и нормальные поступательные движения.

Во многих клубах уже несколько лет подряд нет стабильности: у кого-то с финансами, у кого-то с руководством. Это не даёт возможности думать спокойно только об игре. У «Зенита» же всё в порядке и с тренером, и с игроками, все работают на результат.

Сейчас все говорят, какой классный матч, но в нём было много ошибок. Говорить о победе только из-за денег «Газпрома» тоже глупо. Кто мешал Миранчуку забить пенальти и перевернуть весь ход матча? Вопрос-то не в деньгах. По всем показателям «Зенит» сейчас самый сильный. Все клубы выступают на пределе своих возможностей. Но создать условия для того, чтобы футболисты использовали эти возможности — это не только конкуренция и деньги. Нужно быть лучшим во многих сферах, чтобы выиграть чемпионство за четыре тура до конца», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.