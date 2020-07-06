Цорн может сменить должность или уйти из «Спартака». Клуб ищет антикризисного менеджера

Как стало известно «Чемпионату», Александр Жирков не единственная кандидатура, рассматриваемая владельцем «Спартака» Леонидом Федуном на пост генерального директора клуба.



Что касается возможного увольнения Томаса Цорна, решение об этом ещё не принято. Ранее Sport24 сообщил, что красно-белые рассматривают вариант с переводом функционера на должность спортивного директора. По нашей информации, такой вариант действительно существует.



Возможное увольнение или перевод Цорна с поста генерального директора на пост спортивного директора связан с финансовой деятельностью «Спартака». Клуб ищет антикризисного менеджера.



Цорн работает в «Спартаке» с прошлого года. В настоящее время команда, набрав 32 очка в 26 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Тедеско — о разговорах с Федуном и Цорном: всё, что происходит в семье, остаётся в семье