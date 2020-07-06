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«Спартак» не намерен увольнять Доменико Тедеско

«Спартак» не намерен увольнять Доменико Тедеско
«Спартак» не намерен увольнять Доменико Тедеско
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, скорее всего, продолжит работать с командой.

Как стало известно «Чемпионату», клуб в настоящее время не рассматривает вариант с увольнением специалиста, несмотря на неопределённость в будущем генерального директора красно-белых Томаса Цорна, о которой сообщалось ранее.

Тедеско возглавил «Спартак» в середине октября прошлого года. В настоящее время команда, набрав 32 очка в 26 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

В 27-м туре чемпионата России красно-белым предстоит встретиться с «Локомотивом». Столичное дерби состоится в среду, 8 июля, на стадионе «Открытие Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Цорн может сменить должность или уйти из «Спартака». Клуб ищет антикризисного менеджера
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