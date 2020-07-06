«Реал», скорее всего, не будет покупать игроков в летнее трансферное окно

Руководство мадридского «Реала» в ближайшее трансферное окно планирует расстаться с несколькими футболистами. «Сливочные» хотят выручить около € 200 млн. При этом клуб, скорее всего, обойдётся без покупок, сообщает Marca.

В список игроков, которых «Реал» намерен продать, входят нападающие Гарет Бэйл, Мариано Диас и Браим Диас, а также полузащитники Хамес Родригес и Даниель Себальос.

«Реал» хочет сэкономить на трансферах в связи с финансовыми потерями из-за коронавируса. Значительно на ситуацию «сливочных» повлияет продажа Бэйла и Хамеса, которые явлются одними из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет приобрести форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Ожидается, что мадридцы попытаются заключить сделку в 2021 году.