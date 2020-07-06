Дом Франка Рибери во Флоренции обворовали

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери стал жертвой воров, сообщает La Repubblica.



По информации источника, неизвестные ворвались в дом 37-летнего французского футболиста, когда того не было дома. Масштабы ущерба не уточняются. Сам Рибери понял, что его жильё обворовали, когда вернулся после матча с «Пармой» в 30-м туре итальянской Серии А (2:1).



Рибери перебрался в «Фиорентину» прошлым летом после 12 лет в «Баварии». В ходе своей карьеры Франк также защищал цвета «Марселя», «Галатасарая», «Метца» и ещё ряда французских клубов.



В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата Италии, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи, а также получил 1 жёлтую и 1 красную карточку. «Фиалки» в настоящее время занимают 13-е место в турнирной таблице первенства.

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