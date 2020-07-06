«Это большой клуб, мы заинтересованы». Агент Войводы подтвердил информацию про «Спартак»

Адриан Алиай, агент защитника льежского «Стандарда» Мергима Войводы, подтвердил информацию об интересе к игроку со стороны московского «Спартака».
«Мергимом интересуется «Спартак»? Я действительно получил звонок из России на прошлой неделе. Да, это был «Спартак». Это большой клуб. Мы заинтересованы и рассмотрим этот вариант», — приводит слова Алиая Sport24.
Ранее сообщалось, что помимо «Спартака» в услугах Войводы заинтересованы «Аталанта» и «Торино», а сам Мергим предпочёл бы продолжить карьеру в Италии.
В минувшем сезоне Войвода принял участие в 25 матчах чемпионата Бельгии, записав себе в актив 1 гол и 1 результативную передачу, а также получив 3 жёлтые карточки. «Стандард» на момент приостановки розыгрыша занимал пятое место в турнирной таблице.
- 6 июля 2020
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