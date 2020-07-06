Актриса фильмов для взрослых рассказала о встрече с Аршавиным и Быстровым

Актриса фильмов для взрослых Любовь Бушуева, известная также как Лола Тейлор, рассказала о встрече с бывшими футболистами «Зенита» и сборной России Андреем Аршавиным и Владимиром Быстровым на отдыхе в Геленджике.



«Я не могла поверить, что бывший капитан сборной России приглашает меня к себе за стол. Разумеется, они нас угощали. Две бутылки 12-летнего виски хорошего, кальяны и прочее. Аршавин был очень молчаливым и замкнутым, но часто «светил» пачкой денег. А вот его друг Владимир разговаривал без умолку, весёлый парень.



Глупо было отказываться от секса! Я сюда за этим и приехала, тем более тут звёзды футбола за нами ухаживают. Пришли в номер – Аршавин и Быстров развалились на кровати. Ну и, перед тем как начать, я попросила сделать селфи. Так сказать, на память. Они резко встревожились, сказали: «Всё будет, когда закончим». В этот момент их третий товарищ по имени Александр начал выхватывать у меня телефон. Я психанула и ушла. Ну а они обиделись. Такие странные: групповой секс хотят, а делать селфи – нет», — цитирует Бушуеву «Комсомольская правда».

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