РПЛ перенесла время начала матчей «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом»

Пресс-служба Российская Премьер-Лиги на официальном сайте организации сообщила, что матч 27-го тура «Оренбург» — ЦСКА (8 июля) и встреча 28-го тура «Оренбург» — «Ростов» (12 июля) начнутся позже.
«Перенос связан с прогнозом погоды, согласно которому в Оренбурге в эти дни может установиться аномально высокая температура.
Матч 27-го тура «Оренбург» – ЦСКА, ранее запланированный на 16:00 мск (18:00 по местному времени), состоится в 18:00 мск (20:00 по местному времени).
Игра 28-го тура с «Ростовом» будет перенесена с 14:00 мск (16:00 по местному времени) на 18:30 мск (20:30 по местному времени)», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.
«Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Чтобы выбраться из зоны вылета, команде Константина Парамонова нужно отыграть четырёхочковое отставание от «Ахмата».
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