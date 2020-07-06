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Бывший украинский футболист Василенко арестован в Москве. Его обвиняют в шпионаже

Бывший украинский футболист Василенко арестован в
Бывший украинский футболист Василенко арестован в Москве. Его обвиняют в шпионаже
Футбол / РПЛ 0

Бывший украинский футболист Василий Василенко был арестован в Москве по обвинению в шпионаже в пользу своей родины, сообщает ТАСС.

«Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Василенко, выступавший на позиции защитника, с 1992 года по 2001 год играл в «Таврии» из Новотроицкого, «Торпедо» из Мелитополя и «Дружбе» из Бердянска. В материалах дела говорится, что он родился в 1967 году и является гражданином Украины.

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