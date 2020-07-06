Уткин: у фанатов «Зенита» заслуженный праздник. А подначка будет осенью, в Лиге чемпионов

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал досрочную победу «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.
«Надо поздравить деда Семака. В конце концов, у него должно быть ещё много внуков. Только старшая дочка, как я понимаю, осчастливила Сергея Богдановича. Если к каждому внуку делать серьёзный титул, это будет счастливая и долгая карьера. Надо поздравить Артёма Дзюбу, который вышел в лучшие бомбардиры чемпионата, предпочёл «Зенит» «Тоттенхэму» – действительно, чего он не видел в Лиге чемпионов, каждый год попадает. У болельщиков заслуженный праздник. Времена бывают разные, а они, как правило, рождаются с одной командой и проживают с ней всю жизнь. Поэтому у болельщиков точно праздник, им от души.
Я думаю, что вы всё же ждёте от меня какой-то серьёзной подначки. Но победа есть победа, а подначка, ребята, будет очень скоро, осенью, в Лиге чемпионов. Один из последних сезонов, когда этот турнир спонсируется компанией «Газпром». Дальше, наверное, этого уже не будет – не знаю. Наверное, скоро прекратится жеребьёвка, когда «Зенит» становится маткой группы, а может и нет – как видим, это тоже не очень выручает. Так что за подначкой далеко ходить не надо, она придёт сама. Как осень. Но сейчас об этом думать не следует. Сейчас июль», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
- 6 июля 2020
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