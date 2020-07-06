Диего Симеоне: VAR помогает таким атакующим командам, как «Реал»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о VAR. После рестарта сезона испанских арбитров часто критикуют за работу на матчах «Реала». Несмотря на соперничество с соседями, аргентинский специалист не видит смысла искать виноватых.
«Не собираюсь повторять то, что уже сказал, поэтому теперь это не имеет смысла. Я сделал комментарий по этой ситуации, сказал то, что думаю.
VAR всё разоблачает. Раньше у нас не было возможности смотреть повторы моментов. Но ошибки случаются.
VAR делает футбол справедливее для всех, в том числе для тех, кто выигрывает. Если получаешь больше пенальти, это означает, что ты больше атакуешь. Именно такой командой и является «Реал», — приводит слова Симеоне Marca.
«VAR благоволит одной команде». Президент «Барселоны» намекнул на помощь судей «Реалу»
- 6 июля 2020
-
17:34
-
17:29
-
17:23
-
17:19
-
17:12
-
17:08
-
16:58
-
16:57
-
16:43
-
16:42
-
16:28
-
16:08
-
16:02
-
15:26
-
15:21
-
15:15
-
14:46
-
14:28
-
14:10
-
13:53
-
13:52
-
13:46
-
13:34
-
13:32
-
13:23
-
13:07
-
12:49
-
12:44
-
12:34
-
12:23
-
12:18
-
12:11
-
12:07
-
12:04
-
11:50
Партнерский контент