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Диего Симеоне: VAR помогает таким атакующим командам, как «Реал»

Диего Симеоне: VAR помогает таким атакующим командам, как «Реал»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о VAR. После рестарта сезона испанских арбитров часто критикуют за работу на матчах «Реала». Несмотря на соперничество с соседями, аргентинский специалист не видит смысла искать виноватых.

«Не собираюсь повторять то, что уже сказал, поэтому теперь это не имеет смысла. Я сделал комментарий по этой ситуации, сказал то, что думаю.

VAR всё разоблачает. Раньше у нас не было возможности смотреть повторы моментов. Но ошибки случаются.

VAR делает футбол справедливее для всех, в том числе для тех, кто выигрывает. Если получаешь больше пенальти, это означает, что ты больше атакуешь. Именно такой командой и является «Реал», — приводит слова Симеоне Marca.

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