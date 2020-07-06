Артём Милевский: 2020-й — тёмные времена

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский сообщил, что проведёт следующие две недели в самоизоляции.

Ранее стало известно, что в «Динамо» вспышка коронавируса. По информации СМИ, в клубе выявили 11 заражённых футболистов, одним из которых является Милевский.

«Передаю всем нашим привет! Кто на больничке, от души здоровья! Вы мужики! Ну я так понимаю, многим это параллельно! У меня плюс 14 дней изоляции с сегодня. 2020-й — тёмные времена», — написал Артём на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Артёма Милевского в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Милевский помог «Динамо» в 23 матчах во всех турнирах. 35-летний украинец записал в свой актив 4 гола и 6 результативных передач.