«Папины дочки». Жена Карпина указала на сходство детей с мужем

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, посвятила новый пост в своём «инстаграме» семье.



Дарья опубликовала фотографии двух маленьких дочерей и мужа, указав на их сходство. Пост сопровождён подписью «Папины дочки».

Фото: «Инстаграм» Дарьи Карпиной

Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, а до этого работал в армавирском «Торпедо», «Мальорке» и московском «Спартаке».



В настоящее время команда из Ростова-на-Дону, набрав 43 очка в 26 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны Лиги чемпионов на 2 очка. В следующем туре подопечным Карпина предстоит сыграть с «Уфой». Встреча состоится 8 июля на стадионе «Ростов Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.