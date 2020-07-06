Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Папины дочки». Жена Карпина указала на сходство детей с мужем

«Папины дочки». Жена Карпина указала на сходство детей с мужем
Футбол / РПЛ 0

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, посвятила новый пост в своём «инстаграме» семье.

Дарья опубликовала фотографии двух маленьких дочерей и мужа, указав на их сходство. Пост сопровождён подписью «Папины дочки».

Фото: «Инстаграм» Дарьи Карпиной

Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, а до этого работал в армавирском «Торпедо», «Мальорке» и московском «Спартаке».

В настоящее время команда из Ростова-на-Дону, набрав 43 очка в 26 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны Лиги чемпионов на 2 очка. В следующем туре подопечным Карпина предстоит сыграть с «Уфой». Встреча состоится 8 июля на стадионе «Ростов Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Валерий Карпин — о матче с «Крыльями»: слава богу, набрали 11 футболистов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020