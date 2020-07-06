Вячеслав Караваев: это чемпионство — наше! С большой победой!

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев выложил в своём «инстаграме» пост, посвящённый победе команды в Российской Премьер-Лиге.



«Yeeeah!!! Это чемпионство – наше! С большой победой, команда, клуб, болельщики!» — написал Караваев.

Напомним, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).



«Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Прежде клуб становился чемпионом России в 2007 году, 2010-м, в сезонах 2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019. Также «Зенит» в 1984 году в единственный раз становился чемпионом СССР.