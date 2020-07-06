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Зырянов: за второе подряд чемпионство нужно сильно поблагодарить Сергея Богдановича

Зырянов: за второе подряд чемпионство нужно сильно поблагодарить Сергея Богдановича
Футбол / РПЛ 0

Старший тренер «Зенита»-м Константин Зырянов прокомментировал победу основной команды сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге.

«Естественно, я смотрел не только вчерашний матч, но и встречу «Локомотива» с «Сочи». Сильно переживал, потому что все понимали: москвичи теряют очки — «Зениту» остаётся победить в Краснодаре. Ну и сине-бело-голубые блестяще справились со своей задачей!

В первом тайме «Краснодар» очень хорошо играл. Они отлично двигались, давили на сине-бело-голубых. Могло произойти всякое, если бы им удалось забить пенальти. И отбитый Лунёвым пенальти — самый важный момент в матче! Практически чемпионский пенальти взял Андрей!

Нужно сильно поблагодарить Сергея Богдановича (Семака. — Прим. «Чемпионата»), весь тренерский, медицинский, административный штаб, руководителей, которые смогли удержать команду на вершине. Это очень сложно, и мы знаем много примеров того, как после золота команды проваливаются и несколько лет ничего не могут выиграть», — цитирует Зырянова пресс-служба «Зенита» на официальной сайте клуба.

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