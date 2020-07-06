Артём Дзюба: хочу стать трёхкратным чемпионом, как «Чикаго Буллз»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился эмоциями от завоевания клубом золотых медалей чемпионата России.

«Это вандерфульно. Это эмейзинг. Это восхитительно. Это шикарно. Это прямо волшебно. По-моему, ещё никогда так рано не было чемпиона в России. Войти в историю всегда приятно. Творить историю. Прекрасная команда, прекрасные люди здесь собраны. Под командой я подразумеваю вообще всех людей.



Говорят, что второй титул всегда тяжелее даётся. Моя цель была после просмотра «Last Dance» стать, как «Чикаго Буллз», трёхкратным. Это было бы круто.



Самое прекрасное — когда тебя меняют, а весь стадион гудит. Значит, ты что-то сделал хорошее в этой игре. Безумно приятно, когда так провожают.



Всегда говорил, что я — командный игрок. Нужно играть на команду. Даже когда ты не забиваешь, главное — чтобы команда побеждает. Для меня это прежде всего. И это не пустые слова.



Если ты хочешь выигрывать что-то лично, то нужно идти в другой вид спорта. Здесь команда — прежде всего.



После чемпионата мира я понял, что такое единство, что такое команда. И я очень рад, что в «Зените» у нас сейчас такой хороший коллектив. Пацаны прям красавцы! Приятно играть и побеждать, большое дело делаем. Будут много говорить, что чемпионат не тот, все не те, но это разговоры для бедных», — сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе.