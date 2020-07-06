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Артём Дзюба: хочу стать трёхкратным чемпионом, как «Чикаго Буллз»

Артём Дзюба: хочу стать трёхкратным чемпионом, как «Чикаго Буллз»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился эмоциями от завоевания клубом золотых медалей чемпионата России.

«Это вандерфульно. Это эмейзинг. Это восхитительно. Это шикарно. Это прямо волшебно. По-моему, ещё никогда так рано не было чемпиона в России. Войти в историю всегда приятно. Творить историю. Прекрасная команда, прекрасные люди здесь собраны. Под командой я подразумеваю вообще всех людей.

Говорят, что второй титул всегда тяжелее даётся. Моя цель была после просмотра «Last Dance» стать, как «Чикаго Буллз», трёхкратным. Это было бы круто.

Самое прекрасное — когда тебя меняют, а весь стадион гудит. Значит, ты что-то сделал хорошее в этой игре. Безумно приятно, когда так провожают.

Всегда говорил, что я — командный игрок. Нужно играть на команду. Даже когда ты не забиваешь, главное — чтобы команда побеждает. Для меня это прежде всего. И это не пустые слова.

Если ты хочешь выигрывать что-то лично, то нужно идти в другой вид спорта. Здесь команда — прежде всего.

После чемпионата мира я понял, что такое единство, что такое команда. И я очень рад, что в «Зените» у нас сейчас такой хороший коллектив. Пацаны прям красавцы! Приятно играть и побеждать, большое дело делаем. Будут много говорить, что чемпионат не тот, все не те, но это разговоры для бедных», — сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе.

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