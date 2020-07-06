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Матч 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» обслужит Лапочкин

Матч 27-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» обслужит Лапочкин
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз на своём сайте опубликовал имена судей, которые будут работать на матчах 27-го тура Премьер-Лиги.

7 июля (вторник)

«Тамбов» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Дмитрий Березнев; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Сергей Карасёв, AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Арсенал» — «Крылья Советов»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Анопа; VAR — Алексей Матюнин, AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гвардис.

8 июля (среда)

«Оренбург» — ЦСКА: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Андрей Веретёшкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Павел Кукуян, AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Зенит» — «Сочи»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Тихон Калугин, Денис Березнов; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Виталий Мешков, AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Сергей Мартынов.

«Ростов» — «Уфа»: судья — Алексей Еськов; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Владислав Назаров; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Николай Волошин, AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Алексей Тюмин.

«Спартак» — «Локомотив»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Антон Кобзев; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Кирилл Левников, AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Тарас Безубяк.

9 июля (четверг)

«Урал» — «Динамо»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Сергей Иванов, AVAR — Александр Богданов; инспектор — Александр Гончар.

«Рубин» — «Краснодар»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Николай Богач; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Василий Казарцев, AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Игорь Синер.

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